POL-S: Zweiraddiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag (29.07.2021) im Bereich der Banatstraße und Burckhardtstraße ein E-Bike und ein Mountainbike gestohlen. Die Täter durchtrennten zwischen 23.00 Uhr und 10.00 Uhr die Kettenschlösser, mit denen die Zweiräder an einem Fahrradträger eines silbernen Audi A3 gesichert waren. Sie stahlen ein graues E-Bike der Marke Canyon Roadlite ON AL 9.0 sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube Hyde Race im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

