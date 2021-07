Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Auto eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (28.07.2021) einen Fiat in der Badstraße gewaltsam geöffnet und Beute im Wert von mehreren Hundert Euro gemacht. Die Täter schlugen zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr das Fenster auf der Beifahrerseite des schwarzen Fiats ein, der in der Badstraße auf Höhe der Hausnummer 26 geparkt war. Sie stahlen einen Laptop samt Aktentasche im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

