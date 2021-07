Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (28.07.2021) kurz nach 18.00 Uhr in der Bebelstraße Ecke Claudiusstraße ereignet hat, ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro entstanden. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Daimler-Benz die Bebelstraße in auswärtige Richtung. Auf Höhe der Claudiusstraße bog sie verbotswidrig nach links ab und kollidierte mit der in gleicher Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U 29. Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich ca. 40 Fahrgäste in der Stadtbahn, verletzt wurde aber niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell