Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit überhöhter Geschwindigkeit über die Bundesstraße

Stuttgart-Zuffenhausen/ Kornwestheim (ots)

Verkehrspolizisten haben am Dienstag (27.07.2021) einen 26 Jahre alten Motorradfahrer vorläufig festgenommen, der mit mutmaßlich stark überhöhter Geschwindigkeit über die Bundesstraße 27 gefahren ist. Die Beamten waren gegen 20.15 Uhr mit dem Videofahrzeug auf der Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als ein Motorrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. An dieser Örtlichkeit beträgt die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Die Beamten hatten daraufhin Mühe, der Yamaha zu folgen. Kurz vor Kornwestheim bremste der Fahrer, der bis dahin die Beamten nicht erkannt hatte, offensichtlich aufgrund eines Blitzers ab, sodass die Verkehrspolizisten ihn anhielten und einer Kontrolle unterzogen. Eine exakte Geschwindigkeitsauswertung über die Videoaufnahmen steht noch aus. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Motorradfahrer ein. Der 26-Jährige muss nun mit einem dreimonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro rechnen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn auf freien Fuß.

