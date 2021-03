Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Steine auf Gleise gelegt - Bundespolizei warnt vor den Gefahren an Bahnanlagen

Detmold (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.März) gegen 16:30 Uhr wurden auf der Bahnstrecke Detmold - Lage in unmittelbarer Nähe zum Bahnübergang Orbker Straße an insgesamt acht Stellen kleinere Steine auf die Gleise gelegt. Der Triebfahrzeugführer, der die Steine überfuhr, meldete zudem Kinder in der Nähe der Gleise. Die alarmierte Streife der Bundespolizei suchte die betreffende Örtlichkeit ab, traf aber keine Kinder mehr an. Am beteiligtem Zug entstanden keine Schäden.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor den Gefahren an Bahnanlagen und bittet Eltern ihre Kinder diesbezüglich zu sensibilisieren:

Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

Hindernisse auf den Bahngleisen können zum Entgleisen eines Zuges führen und somit schwere Unfälle herbeiführen!

Auf den Schienen liegende Hindernisse werden mit großer Geschwindigkeit und Kraft getroffen. So können auch Umstehende schwer verletzt werden!

Aufgrund ihres Gewichts haben Züge einen sehr langen Bremsweg. Eine Bremsung ist oft nicht mehr rechtzeitig möglich!

