Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl aus Gepäckanlage - Bundespolizisten überführen Täter mittels Videoauswertung

Bonn

Freitagabend öffneten zwei Männer gewaltsam mehrere Geldkassetten der Gepäckschließfachanlage im Bonner Hauptbahnhof und entwendeten den Inhalt. Aufmerksame Bundespolizisten erkannten einen der beiden Täter am Folgetag wieder und stellten ihn.

Am Samstagmorgen (20. März) gegen 07:00 Uhr entdeckten Beamte der Bundespolizei auf ihrem Streifengang durch den Hauptbahnhof in Bonn insgesamt 4 geöffnete Kassetten der Schließfächer. Die Sicherungsstifte der Schlösser wurden so verbogen, dass sie nicht mehr geschlossen werden konnten. Eine im Nachgang durchgeführte Auswertung der Videoaufzeichnungen brachte Licht ins Dunkel: Am Freitagabend gegen 22 Uhr machten sich zwei Männer mittels Werkzeug zunächst an einem Schließfach zu schaffen und manipulierten am Bolzen der Schließvorrichtung herum. Der Inhalt wurde augenscheinlich in einer mitgeführten Sporttasche verstaut und die beiden Unbekannten verließen fluchtartig den Bahnhof. Doch damit nicht genug. Bis kurz nach Mitternacht kehrten die Beiden wiederholt in den Bahnhof zurück und öffneten mit gleicher Vorgehensweise drei weitere Geldkassetten aus der Schließfachanlage.

Gegen 12 Uhr am Samstag erkannten die aufmerksamen Bundespolizisten einen der beiden Tatverdächtigen an seiner Kleidung wieder und kontrollierten ihn. Sie eröffneten dem 32-jährigen Deutschen den Straftatverdacht des gemeinschaftlichen schweren Falls des Diebstahls. Der Mann aus Bonn gab zwar die Tathandlung zu, versicherte den Beamten aber, dass die Geldkassetten leer waren. Zu seinem Mittäter konnte oder wollte der Mann keine Angaben machen. Ermittlungen der Bundespolizei dauern an. Angaben über die genaue Schadenshöhe konnte durch die Deutsche Bahn AG, als Betreiber der Gepäckanlage, bisher noch nicht abschließend getätigt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell