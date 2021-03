Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrraddiebstahl durch achtsamen Zeugen vereitelt - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Siegen (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Olpe verhindert den Diebstahl eines Fahrrads im Bahnhof Siegen und meldet sich unverzüglich bei der Bundespolizei. Die Beamten stellen den Tatverdächtigen im Anschluss.

Am Sonntag (21. März) gegen 13 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge im Bahnhof Siegen bei den Beamten der Bundespolizei. Er gab an, dass er eben einen vermeintlichen Fahrraddieb daran gehindert hätte, ein unverschlossenes Rad zu stehlen und zeigte den Beamten ein durch ihn gemachtes Foto der Tatbegehung und des Mannes. Nachdem der Tatverdächtige augenscheinlich die Sicherung mehrerer Fahrräder überprüfte, in dem er an ihnen wackelte und sie anhob, fand er ein weißes ungesichertes Herrenrad der Marke Cube und wollte sich mit diesem vom Bahnhof entfernen. Der couragierte Zeuge sprach ihn auf seine strafbare Handlung an, so dass der Täter das Rad zunächst wieder zurückstellte. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten die Bundespolizisten den Mann nur kurze Zeit später fest und kontrollierten ihn. Der 47-jährige Deutsche wollte sich zum Straftatvorwurf des Diebstahls nicht äußern. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten das ungesicherte Fahrrad sicher.

