Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto war zur Entstempelung ausgeschrieben

BocholtBocholt (ots)

Mit einer Strafanzeige hat die Autofahrt eines 36-Jährigen am Samstag in Bocholt ein unfreiwilliges Ende gefunden. Polizeibeamte hatten den Oberhausener kontrolliert, als er gegen 23.15 Uhr die Dingdener Straße befuhr. Dem war ein Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung vorausgegangen: Kurz zuvor hatten die Beamten an gleicher Stelle einen Wagen mit drei Insassen angehalten. Zwei Personen entfernten sich, darunter der 36-Jährige. Der Oberhausener kehrte mit einem anderen Auto zurück - das Fahrzeug war jedoch zur Entstempelung ausgeschrieben. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, fertigten Strafanzeigen gegen den Fahrer und gegen den Halter des Wagens und entstempelten die Kennzeichen noch vor Ort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell