Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (27.07.2021) einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einen Supermarkt an der Straße Otto-Hirsch-Brücken eingebrochen zu sein. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Tatverdächtige gegen 00.40 Uhr auf unbekannte Weise in den Supermarkt, in dem gerade Umbauarbeiten stattfinden. Dort nahm er unter anderem Zigaretten und Alkohol im Wert von mehreren Hundert Euro an sich und deponierte die Beute vor dem Geschäft. Hierbei überraschte ihn der 45-jährige Filialleiter, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn gegen 01.30 Uhr unweit des Tatortes fest. Teile der mutmaßlichen Beute hatte er noch bei sich. Der 46-jährige Deutsche wird im Laufe des Dienstags (27.07.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem zuständigen Richter vorgeführt.

