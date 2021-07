Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räder abmontiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (26.07.2021) die Räder eines Mercedes, der in der Wallensteinstraße abgestellt war, gestohlen. Offenbar machten sich die Täter zwischen 03.00 Uhr und 06.40 Uhr an dem geparkten Mercedes zu schaffen. Sie montierten die Reifen samt Felgen sowie die Bremsbeläge ab und flüchteten anschließend mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

