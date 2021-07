Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten hohe Geldsumme

Stuttgart (ots)

Unbekannte Täter haben sich am 13. und 14.07.2021 als Bankmitarbeiter ausgegeben und hohe Geldsummen erbeutet. Die Täter fälschten zunächst eine E-Mail eines Geldinstituts, übersandten diese vorab an eine Firma und kündigten darin eine angebliche Umstellung innerhalb der Bank an. Einen Tag später riefen die Betrüger mit einer "gespooften" Rufnummer, bei der die Rufnummer einer tatsächlich existenten Bank angezeigt wird, bei der Firma an. Den Tätern gelang es, telefonisch eine TAN-Nummer des Unternehmens zu erhalten. Kurz darauf tätigten die Betrüger mehrere Überweisungen und erbeuteten so mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Polizei rät:

- Geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen am Telefon preis. - Wenn Sie von Mitarbeitern eines Geldinstituts angerufen werden und diesen nicht persönlich kennen, so legen Sie auf und rufen Ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an. Ein Bankmitarbeiter würde Sie zudem nie nach ihrer TAN-Nummer fragen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Weitere Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

