Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (24.07.2021) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus in der Eberhardstraße Sportbekleidung gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 19.00 Uhr zunächst mit mehreren Bekleidungsstücken in die Umkleidekabine ging und kurze Zeit später aber mit deutlich weniger Ware wieder herauskam. Auf diesen Umstand angesprochen, ergriff der Mann unvermittelt die Flucht und verließ das Geschäft. Der hinterhereilende Detektiv konnte ihn in unmittelbarer Nähe noch einholen und mit Hilfe eines Passanten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten. Im Rucksack des 30-Jährigen befand sich schließlich die gestohlene Ware im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Tatverdächtige führte zudem eine Gartenschere bei sich. Der 30-jährige algerische Staatsangehörige wurde im Laufe des Sonntags (25.07.2021), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart, einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen erließ und in Vollzug setzte.

