Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind angefahren und verletzt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Schneideräckerstraße ist am Freitagnachmittag (23.07.2021) ein 11 Jahre alter Fahrradfahrer verletzt worden. Die 41 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes wollte gegen 15.10 Uhr auf einen Parkplatz fahren und hielt hierzu zunächst auf der Fahrbahn an. Beim anschließenden Rückwärtsfahren kollidierte sie dann mit dem Jungen, der die Fahrbahn in Richtung Benzenäckerstraße überqueren wollte. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn daraufhin in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell