Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufmerksamer Zeuge

Nienstädt (ots)

(ma)

Einem 35jährigen Pkw -Fahrer aus Helpsen ist am Dienstag gegen 21.00 Uhr ein Pkw Audi mit Hamburger Zulassungskennzeichen in einem Waldstück an der Bundesstraße 65 in Nienstädt, Bereich Schnatwinkel, aufgefallen, der Gegenstände in seinem Kofferraum transportierte.

Der Zeuge notierte sich das Autokennzeichen und suchte den Waldweg auf, wo der Pkw Audi kurz zuvor rückwärts hineingefahren war. Hier fand der Helpser ca. 100 ineinander gestapelte leere Farbeimer vor.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen wegen des Umweltdeliktes aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell