POL-S: Reifen an sechs Autos zerstochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (26.07.2021) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in der Nauheimer Straße und in der Deckerstraße Autorreifen zerstochen haben soll. Mehrere Zeugen verständigten gegen 01.30 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Mann dabei beobachtet hatten, wie er die Reifen von mehreren Autos zerstach. Nur kurze Zeit später nahmen die Beamten im Rahmen der Fahndung einen Mann in der Nähe fest, der auf die Beschreibung der Zeugen zutraf. Bei einer anschließenden Überprüfung entdeckten sie insgesamt sechs beschädigte Fahrzeuge. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 42-jährigen Tatverdächtigen auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

