Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin prallt gegen Baum und wird leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Meggen. Eine 27-jährige Lennestädterin befuhr mit ihrem PKW am Samstagnachmittag um 16.22 Uhr die "Meggener Straße" in Fahrtrichtung Altenhundem, als sie aus bislang unbekannter Ursache im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte das Auto der jungen Frau frontal gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise komplett gesperrt werden. An dem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein hoher Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen wurde beauftragt, um das Fahrzeug von der Unfallstelle zu entfernen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell