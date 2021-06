Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Werkstatt

Straelen (ots)

In der Zeit von Dienstag (01.06.2021), 221:00 Uhr bis Mittwoch (02.06.2021), 12:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer als Werkstatt genutzten Garage an der Römerstraße. Hierzu überwanden sie zunächst ein Metalltor zum an den Werkstattbereich angrenzenden Garten eines Einfamilienhauses und brachen dann die Werkstatttür auf.

Die Täter entwendeten diverse Werkzeugmaschinen und außerdem ein verpacktes Schwimmbecken mit Pumpe. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell