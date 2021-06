Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Kirchhundem (ots)

Oberhundem. Am Samstagnachmittag erhielt die Leitstelle der Polizei um 13:45Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L553 in Kirchhundem, Ortsteil Oberhundem. Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Lich war mit einer Gruppe - bestehend aus mehreren Motorradfahrern - auf der L553 unterwegs und hatte sich während der Fahrt von seinen Mitfahrern nach hinten abgesetzt. Als die Gruppe wenig später das Fehlen des 72-jährigen bemerkte, fuhr diese die Fahrtstrecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung, um nach dem Mann zu suchen. Im Bereich einer scharfen Kurve konnte die Gruppe schließlich das Motorrad und den Begleiter antreffen. Dieser war kurz zuvor mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache verunglückt. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen. Das Verkehrskommissariat Lennestadt übernahm die Ermittlungen vor Ort. Das Motorrad wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L553 in Höhe der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

