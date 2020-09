Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Geismar - Zigarettenautomat gestohlen

Korbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (16. September) bis Samstag (19. September) entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Nähe einer Diskothek in der Wildunger Straße in Frankenberg-Geismar.

Die Täter entwendeten den kompletten Automaten.Im Wald bei Frankenau-Dainrode konnte er am Samstag aufgefunden werden. Die Täter hatten ihn aufgebrochen und geleert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, die Höhe des Diebsgutes, Geld und Zigaretten, wurde ebenfalls auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

