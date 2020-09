Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Gastwirtschaft scheitert, Zeugin vertreibt Täter, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen scheiterte ein Einbruchsversuch von zwei Tätern in eine Korbacher Gastwirtschaft.

Eine Bewohnerin des Wohn- und Geschäftshauses in der Lengefelder Straße hörte gegen 06.00 Uhr Geräusche. Sie wurde wach und schaute aus einem Fenster. Dort konnte sie zwei Männer sehen, die offensichtlich versuchten in die im Erdgeschoss befindliche Gastwirtschaft einzubrechen. Nachdem die Zeugin die Unbekannten ansprach, ergriffen diese sofort die Flucht in Richtung Stechbahn. Die von ihr alarmierten Polizisten stellten anschließend fest, dass die unbekannten Täter versucht hatten, ein Fenster zum Gastraum aufzuhebeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern brachte keinen Erfolg.

Der aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass es beim Einbruchsversuch blieb. Sie konnte folgende Personenbeschreibungen abgeben:

Beide Täter etwa 20-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß, normale Statur. Beide trugen schwarze Kleidung sprachen eine osteuropäische Sprache. Einer trug eine Basecap, der andere hatte sehr kurze Haare.

Die Kriminalpolizei Korbach ist auf der Suche nach Zeugen.

Wer Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben kann oder am Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Lengefelder Straße / Stechbahn gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

