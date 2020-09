Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lkw verunglückt auf Landstraße

Neuss (ots)

Am Mittwoch (9.9), um kurz nach 8:30 Uhr musste die Polizei in Norf die Landstraße 142, zwischen Hoisten und Erfttal sperren. Dort war ein 72-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug verunglückt. Das schwergewichtige Gespann war auf die Seite gekippt. Die Feuerwehr befreite den verletzten Kraftfahrer aus dem Führerhaus. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er mit dem Kranausleger seines LKW gegen eine Brücke gestoßen und hatte so die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Die Rettungs-, Fahrzeugbergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme machten eine Sperrung der Landstraße erforderlich, wodurch es zu Verkehrsstörungen im Berufsverkehr kam. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Kreis Neuss.

