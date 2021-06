Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer kollidiert mit entgegenkommenden Pkw

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitag, 25.06.2021, gegen 19:10 Uhr, in Olpe 'Am Breithammer' zwei Jugendliche verletzt. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße 'Am Breithammer' und beabsichtigte nach links, auf die Zufahrt zu einem Fastfood-Restaurant, abzubiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Rollerfahrer mit Sozius. Der Rollerfahrer versuchte noch, dem entgegenkommenden Pkw auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. In Folge dessen stürzten der Rollerfahrer und sein Sozius zu Boden. Der Roller rutschte noch einige Meter weiter und kam dann beschädigt zum Liegen. Der 16-jährige Fahrer des Rollers zog sich einige Schürfwunden am linken Bein, linker Hand und der linken Schulter zu. Sein 14-jähriger Sozius verletzte sich durch den Sturz am linken Bein und erlitt einen Knochenbruch. Er wurde zunächst an der Unfallstelle durch Rettungskräfte erstversorgt und anschließend mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Olpe zugeführt. Es entstand sowohl geringer Sachschaden an Pkw und Roller.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell