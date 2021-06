Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte zerstören Fensterverglasung einer Kapelle

Olpe (ots)

Nachdem der Polizei bereits in der vergangenen Woche eine Sachbeschädigung an der Rochuskapelle im Bereich der Westfälischen Straße mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum der vergangenen Woche bis heute erneut zu Beschädigungen. Bisher Unbekannte bewarfen die notdürftig reparierten Fenster erneut mit Steinen und richteten weiteren Schaden an. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls oder Angaben zu verdächtigen Beobachtungen. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

