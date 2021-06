Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflüchtiger auf frischer Tat erwischt

Olpe (ots)

Olpe. Ein 30-jähriger Autofahrer aus dem hessischen Schwalm-Eder-Kreis befuhr am späten Mittwochabend gegen 23.08 Uhr in Olpe die Straße "In der Wüste" in Richtung "Franziskanerstraße". Beim Durchfahren eines Kreisverkehres kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr er mit seinem beschädigten Auto weiter in die "Westfälische Straße", wo er aufgrund eines platten Reifens stehen blieb und von der Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen wurde. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort".

