Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 09.30 Uhr in der Straße Am Gerbergraben forderte einen Leichtverletzten. Ein PKW-Fahrer fuhr nach eigenen Angaben langsam von einem Parkplatz auf die Straße Am Gerbergraben. Er gab weiter an, dass er einen zeitgleich in Richtung Hallenbad fahrenden Radfahrer nicht sehen konnte, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand geringer Sachschaden.

