Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gaststätte

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch gegen 02.50 Uhr kam es in Serkenrode zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Die im Gebäude wohnenden Besitzer waren durch laute Geräusche geweckt worden und hatten bei der Nachschau den Einbruch festgestellt. Nach Angaben der Geschädigten entwendeten die Täter keine Gegenstände, sodass es beim Versuch blieb. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

