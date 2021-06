Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Finnentrop (ots)

Eine 50-jährige PKW- Führerin aus Lennestadt fuhr anfangs einer langen Geraden an einem am Fahrbahnrand geparkten LKW vorbei. Ein unmittelbar nachfolgender 34-jähriger PKW- Führer aus Lennestadt folgte ihr. Als die vorausfahrende Fahrzeugführerin den geparkten LKW nahezu vollständig passiert hatte, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem PKW eines entgegenkommenden 24-jährigen Attendorners. Durch den Zusammestoß der beiden Fahrzeuge wurde der vorbeifahrende PKW zurück und gegen den rechtsseitg geparkten LKW gestoßen. Zudem fuhr der nachfolgende PKW-Führer auf diesen PKW auf. Die Beifahrerin im entgegenkommenden PKW wurde schwer verletzt. Die beiden hintereinander fahrenden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Auf Wunsch der Beteiligten wurde die Benachrichtigung eines Abschleppdienstes veranlasst.

