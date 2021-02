Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrecher in Schrievers erbeuten Schmuck und Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 20. Februar, um 14.30 Uhr, und Montag, 22. Februar, um 12 Uhr, in eine Wohnung in Schrievers an der Bachstraße eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Täter gelangten durch das Treppenhaus in die Wohnung im dritten Obergeschoss. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Wertsachen und entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

