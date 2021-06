Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Am Freitag kam es gegen 09.10 Uhr auf der K1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr die Verbindungstraße von Gerlingen in Richtung Elben. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen die Leitplanke. Er verletzte sich leicht, ein Rettungsteam brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der beschädigte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die K1 wurde zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell