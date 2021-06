Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 11-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Samstagmorgen, 26.06.2021, gegen 00:30 Uhr, erschienen ein Vater und sein 11-jähriger Sohn in der Polizeiwache Attendorn. Beide teilten mit, dass es am Vorabend, gegen 18:50 Uhr, zu einem Unfall im Bereich Attendorn-Weuste, auf der Listerstraße, gekommen sei. Vater und Sohn seien zusammen mit ihren Fahrrädern auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Lister, in Richtung 'Hohen Hagen', unterwegs gewesen. Ein anderer Radfahrer sei ihnen entgegengekommen. Dieser habe nicht nach vorne geschaut und sei frontal gegen das Rad des Sohnes gefahren. Der Sohn klagte kurz darauf über Schmerzen im linken Unterarm, so dass man sich ins Krankenhaus begab. Hier wurde eine Knochenfraktur diagnostiziert. Der unfallverursachende Radfahrer hatte sich an der Unfallstelle entschuldigt und ausgewiesen. Er blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell