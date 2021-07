Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Unfall in der Kirchheimer Straße hat ein 28 Jahre alter Motorrollerfahrer am Montag (26.07.2021) schwere Verletzungen erlitten. Der 28-Jährige war gegen 10.30 Uhr in der Kirchheimer Straße in Richtung Degerloch unterwegs, als ein 34 Jahre alter Ford-Fahrer aus einer Grundstücksausfahrt fuhr. Offenbar stießen die beiden auf der Kirchheimer Straße zusammen und der 28-Jährige stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die Kirchheimer Straße zwischen der Eduard-Steinle-Straße und der Corneliusstraße bis etwa 11.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

