POL-DEL: LK Wesermarsch: Verstöße gegen die Corona-Verordnung und die nächtliche Ausgangssperre

Am 19.02.2021, wurden durch Beamte der Polizei insgesamt 13 Verstöße gegen das verpflichtende Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung geahndet. Dabei wurden 3 Verstöße in Brake, 1 Verstoß in Stadland sowie 9 Verstöße in Ovelgönne festgestellt. Weiterhin gab es 8 weitere Verstöße in Brake gegen die geltende Kontaktbeschränkung. Gegen die Personen sind entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Beamte der Polizei kontrollierten am Freitag, d. 19. Februar 2021, im Rahmen der Überprüfung der nächtlichen Ausgangssperre einen Fahrzeugführer (whf. in Elsfleth), der gegen 22:10 Uhr mit seinem Pkw in Elsfleth unterwegs war. Gegenüber den Beamten gab er an, seinen Bruder aus Bremen abholen zu wollen. Als die Beamten ihn daraufhin auf die nächtliche Ausgangssperre ab 21:00 Uhr aufmerksam machten, wies er sich als Mitglied einer Fraktion der Bremischen Bürgerschaft aus und teilte mit, auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Da vor Ort nicht abschließend festgestellt werden konnte, ob ein gewichtiger Grund im Sinne der Allgemeinverfügung vorlag, der eine Ausnahme rechtfertigt, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Weiterhin wurden in der Nacht insgesamt 4 Fußgänger kontrolliert, welche ebenfalls keinen gewichtigen Grund im Sinne der Allge-meinverfügung, der eine Ausnahme rechtfertigen würde, angeben konnten. Es sind ebenfalls entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

In der Nacht zum 20.02.2021 sind in Elsfleth durch Beamte der Polizei zwei Personen aus dem Münsterland im Pkw angetroffen worden, welche sich zu touristischen Zwecken in der Wesermarsch aufgehalten haben. Gegen die Personen sind entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

