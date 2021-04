Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Personen werfen Gegenstände aus dem 4. Stock

Worms (ots)

Am 24.04.2021 gegen 19:00 Uhr werden von mehreren Anwohnern drei Personen auf einem Balkon in der Liebenauer Straße in Worms gemeldet. Die Personen würden Passanten auf der Straße anpöbeln und anspucken. Zudem werfen sie Gegenstände vom Balkon. Darunter auch einen kompletten Gartentisch aus Holz. Laut Augenzeugen sollen die Gegenstände einige Passanten nur knapp verfehlt haben. Bei der Polizei haben sich allerdings bis jetzt keine Geschädigten gemeldet. Zwei der alkoholisierten Randalierer auf dem Balkon verhielten sich auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und unkooperativ. Sie mussten daher in Gewahrsam genommen werden. Falls sie durch das Verhalten der Personen geschädigt wurden, melden sie sich bei der Polizei in Worms.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell