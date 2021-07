Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (30.07.2021) einen 38-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Büchsenstraße gegenüber einer 26-jährigen Frau und ihrem 22-jährigen Begleiter gegen 23.35 Uhr an seinem Geschlechtsteil manipuliert zu haben. Da sich der Beschuldigte während der Anzeigenaufnahme uneinsichtig zeigte und auch weitere Personen in obszöner Weise ansprach, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell