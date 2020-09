Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand in Hotelzimmer schnell gelöscht

Nordhorn (ots)

Am Mittwochabend ist es am Heseper Weg zum Brand in einem Hotelzimmer gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 19 Uhr hatte ein bislang unbekannter Gegenstand auf einer eingeschalteten Herdplatte Feuer gefangen. Gäste befanden sich zu dieser Zeit nicht im Zimmer. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen ohne größeren Aufwand löschen. Die entstandenen Sachschäden sind gering. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell