Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Geparkter Mitsubishi ASX beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag (26. Juli 2021) zwischen 18.15 Uhr und 19.20 Uhr einen am Fahrbahnrand der Reeser Straße in Richtung Vrasselt geparkten Mitsubishi ASX. Der Unbekannte beschädigte den linken Außenspiegel des roten Autos und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell