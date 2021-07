Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohnhaus

Geduschter Täter stiehlt Bargeld und Schmuck

Wachtendonk-Wankum (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Montag (26. Juli 2021) zwischen 12 und 15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Jülicher Straße eingedrungen. Großen Zeitdruck verspürte der Dieb bei seinem Vorhaben offenbar nicht: Den Spuren nach scheint der Unbekannte die Gelegenheit genutzt zu haben, in dem Badezimmer des Hauses unter die Dusche zu springen. Anschließend durchwühlte er mehrere Räume nach Diebesgut und entwendete Bargeld und Schmuck. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

