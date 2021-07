Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Elten- Diebstahl/ Unbekannte entwenden einen mit Gartenschnitt beladenen Anhänger

Emmerich am Rhein/ Elten (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen (26. Juli 2021) einen mit Gartenschnitt beladenen Anhänger. Der Hänger stand neben einem Einfamilienhaus an der Landdrost-Blaauboer-Straße und war mit einem Kastenschloss gesichert. Die Täter nahmen den beladenen Hänger mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-FL420 mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell