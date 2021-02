Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: K/REK 33-Jähriger nach Schüssen getötet - Mordkommission eingesetzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt: Am Donnerstagabend (4. Februar) sind in Bergheim durch mehrere Schüsse ein 33-Jähriger Mann getötet sowie zwei weitere Männer (29, 44) schwerstverletzt worden. Ein 43-jähriger Tatverdächtiger soll im Verlaufe eines Streits auf die drei anderen Männer geschossen haben. Die genauen Umstände sind unklar. Der 43-Jährige flüchtete, kurze Zeit später nahmen Polizisten ihn in einem Taxi in der Nähe des Polizeipräsidiums in Köln fest. Eine Mordkommission ist eingesetzt. (jk/rr) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln

