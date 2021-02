Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210204-3: Senior wurde Opfer eines falschen Polizisten - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Hauptkommissar Schneider vom K4 Bandenkriminalität hatte Detailwissen und führte den zunächst skeptischen Senior hinters Licht.

Am Mittwoch (03. Februar) erhielt ein 80-Jähriger an seiner Wohnanschrift auf seinem Mobiltelefon einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Er gab an, in Sachen Finanzermittlungen tätig zu sein. "Hauptkommissar Schneider" konnte die Bankdaten des Seniors nennen und hatte weiteres Wissen über ihn. Damit erschlich er sich zumindest temporär das Vertrauen des Seniors. Nach mehreren Folgetelefonaten, in denen es darum ging, die polizeilichen Ermittlungen zu unterstützen, lotste ihn der falsche Polizist über Köln nach Düsseldorf, wo er 5000 Euro Bargeld an einem Verbrauchermarkt deponierte. Der Kontakt brach dann überraschend ab, als sich der 80-Jährige auf dem Heimweg befand. Ein Rückruf war nicht möglich, worauf der Geprellte die "richtige" Polizei informierte und Anzeige erstattete.

Die Polizei betont, dass sie die Bürgerinnen und Bürger nicht anruft und nach Geld- oder Schmuckbeständen befragt.

Sie rät: Halten Sie das Gespräch mit den falschen Polizisten nicht aufrecht, denn die Täter spielen Ihnen die Vermittlung mit anderen Polizeibeamten vor. Bleiben Sie misstrauisch und ziehen sie eine Vertrauensperson hinzu. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell