POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Für mehrere Sachbeschädigungen in Göppingen von Sonntag auf Montag soll ein 28-Jähriger verantwortlich sein.

Gegen Mitternacht befand sich der 28-Jährige am Göppinger Bahnhof und randalierte. Dort ging er den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an und warf sein Funkgerät herum. Danach verschwand er. Wenige Minuten später rief eine weitere Zeugin bei der Polizei an. Sie teilte eine Person mit, die Autos beschädigten würde. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Mann. Der konnte in der Vorderen Kanalstraße angetroffen und dank der Personenbeschreibungen der Zeugen identifiziert werden. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Auch aufgrund seines betrunkenen Zustandes musste er die restliche Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll der der Mann auf seinem Weg vom Bahnhof bis in die Vordere Kanalstraße mehrere Autos beschädigt haben. Auch demolierte er wohl Dekorationen vor mehreren Geschäften. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei Göppingen dauern an.

