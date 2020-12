Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch auf Recyclinghof

Unbekannte waren am Wochenende in Heidenheim zu Gange.

UlmUlm (ots)

Am Sonntag entdeckte ein Zeuge kurz vor 20 Uhr mehrere Laptops, Tablets und Fahrräder in der Zoeppritzstraße. Die stammten von dem angrenzenden Recyclinghof und waren dort zum Abtransport bereit gelegt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher durch einen Zaun auf das Gelände. Zunächst zwickten sie einen Zaun durch. Danach schafften sie die Elektronikartikel und die Fahrräder nach draußen. Die Polizei durchsuchte das Gelände, es befand sich niemand mehr in dem Areal. Die zum Abtransport bereit gestellten Gegenstände stellten die Beamten sicher. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2273480

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell