Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210204-4: Brand eines Reihenhauses - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag (03. Februar) ist ein Reihenmittelhaus in der Sternengasse in Brand geraten. Gegen 14:30 Uhr meldete ein 41-jähriger Anwohner den Brand bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr. Er konnte sich noch eigenständig ins Freie begeben. In der Erdgeschosswohnung befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr eine 62-Jährige und ihr 74-jähriger Ehemann. Die Feuerwehr rettete die 62-Jährige schwer verletzt aus der Wohnung. Für den 74-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb vor Ort. Die Feuerwehrbeamten löschten den Brand. Rettungskräfte transportierten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige wurde ebenfalls durch Rettungskräfte behandelt, blieb aber leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 aufgenommen. (akl)

