Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Verkehrsunfall/ Kollision zweier Fahrzeuge auf Kreuzung

Uedem (ots)

Im Bereich der Kreuzung Kervenheimer Straße mit der Lohstraße kam am Montag (26. Juli 2021) gegen 09.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen. Eine 32-jährige Frau aus Uedem fuhr in ihrem VW Touran, besetzt mit drei Kindern, den Ostwall in Richtung Südwall. Zu diesen Zeitpunkt befuhr ein 71-jähriger Mann aus den Niederlanden die Kervenheimer Straße in Richtung Lohstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Touran der 32-Jährigen. Ihr Pkw und das Wohnmobil des Niederländers (Weinsberg R07) wurden durch den Aufprall gegen die Wand eines Hauses an der Lohstraße gedrückt. Die Kinder im Alter von 0,1 und 3 Jahren der Uedemerin, sie selbst und der 71-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die Hauswand und die Fahrzeugen wurden beschädigt. Zur Unfallaufnahme musste die Kreuzung voll gesperrt werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell