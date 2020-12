Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Verkehrsunfall - 87-Jährige von Pkw erfasst und schwer verletzt

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Donnerstag, 3. Dezember 2020, 17.52 Uhr

Bei der Querung der Unterrather Straße an einer Fußgängerampel wurde eine Düsseldorfer Seniorin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge betrat die 87-jährige Fußgängerin zur Unfallzeit mit ihrem Rollator die Unterrather Straße aus Richtung "Am Röttchen" kommend in Gehrichtung Kartäuserstraße. Die Frau war dabei sehr langsam unterwegs. Währenddessen schaltete die Fußgängerampel auf Rotlicht um. Ein auf der Unterrather Straße in Richtung Eckenerstraße fahrender 29-jähriger Autofahrer übersah dabei die für ihn von links kommende Seniorin. Die 87-Jährige wurde von dessen Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Ein Krankenwagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort Unfallspuren.

