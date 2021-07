Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gelsenkirchen (ots)

Ein 88- jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitag, 23. Juli 2021 gegen 19:00 Uhr mit seinem PKW die Gelsenbergstraße in Richtung Essen. An der Kreuzung Gelsenbergstraße/ An der Rennbahn fuhr er bei Rotlicht für seine Fahrtrichtung mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung ein, wo er mit dem PKW einer 52- jährigen Fahrzeugführerin kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Gelsenkirchenerin bis auf den Fußgängerüberweg der Kranefeldstraße geschoben. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mittels Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreuzung komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell