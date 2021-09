Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Unfall fordert zwei Verletzte und über 60.000 Euro Schaden (07.09.2021)

Singen (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstagnachmittag auf der Georg-Fischer-Straße gekommen. Ein 29-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit einem Chevrolet Corvette auf der linken Fahrspur stadtauswärts. Wegen eines Bedienfehlers verlor er die Kontrolle über den Sportwagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Ein 36-jähriger Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro. An der Laterne entstand ebenfalls Sachschaden, den die Polizei auf rund 3.000 Euro bezifferte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell