POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Auf dem Parkplatz ein Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen (07.09.2021)

Radolfzell (ots)

Auf einem Parkplatz eines Outlet Centers in der Schützenstraße ist am Dienstag zwischen 12.00 und 14.30 Uhr ein geparktes Auto angefahren worden. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann mit einem weißen Mercedes auf das Heck eines auf dem Parkdeck "P1" abgestellten Toyotas prallte und dann davonfuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich weitere Personen in der Nähe des Toyotas, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

