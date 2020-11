Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Wand gesprüht

HückelhovenHückelhoven (ots)

In der Nacht vom 26. November (Donnerstag) auf den 27. November (Freitag) sprühten unbekannte Täter ein Graffiti an die Wand eines Firmengebäudes auf der Straße Am Landabsatz.

