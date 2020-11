Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti auf Garage gesprüht

ErkelenzErkelenz (ots)

Am Donnerstag (26. November), zwischen 11 Uhr 19 Uhr, besprühten Unbekannte ein Garagentor mit grüner Farbe. Der Tatort befand sich an der Straße Am Hufeisen.

